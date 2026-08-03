Officiellt: Newcastle värvar VM-målvakt

Newcastle värvar Lukas Hornicek, 24.

Han kommer senast från Braga och var uttagen till VM.

Foto: Bildbyrån

Newcastle United har gjort klart med en ny målvakt.

Det handlar om den 24-årige tjecken Lukas Hornicek, som ansluter från portugisiska Braga. ”Skatorna” presenterade värvningen under måndagen och enligt Sky Sport betalar Premier League-klubben målvaktens utköpsklausul på 25,7 miljoner pund, motsvarande omkring 330 miljoner kronor.

Hornicek har skrivit på ett femårskontrakt med Newcastle.

Målvakten har tillhört Braga sedan 2020. Under de två senaste säsongerna har han tagit över som förstaval mellan stolparna i den portugisiska klubben.

– Hans utveckling under de senaste åren har varit anmärkningsvärd och han har etablerat sig som en av Europas bästa unga målvakter, säger Newcastles sportchef Ross Wilson.

Själv ser Hornicek fram emot nästa steg i karriären.

– De senaste dagarna har varit en känslomässig berg- och dalbana från det att jag först hörde talas om flytten. Nu är jag väldigt glad över att vara här. Det är en fantastisk möjlighet i en ny liga, vilket jag är väldigt exalterad över, säger han.

Totalt blev det 88 framträdanden för Braga innan flytten till England. I maj debuterade Hornicek för det tjeckiska A-landslaget och han fanns även med i landets VM-trupp, dock utan att få någon speltid.