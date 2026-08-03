Uppgifter: Mjällby jagar talang från Danmark

Mjällby jagar Aalborgs 19-årige mittfältare Valdemar Møller.

Den första kontakten ska redan vara tagen.

Det uppger danska Bold.

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Mjällby uppges ha siktet inställt på en dansk talang.

Enligt danska Bold.dk har de regerande svenska mästarna visat intresse för Aalborgs 19-årige mittfältare Valdemar Møller. Uppgifterna gör gällande att Mjällby redan har inlett de första kontakterna kring en möjlig övergång.

Samtidigt ska en affär bli allt annat än enkel. Aalborg värderar U19-landslagsmannen högt, och prislappen uppges vara en utmaning för den allsvenska klubben. Trots det hoppas Mjällby fortfarande kunna nå en överenskommelse.

Møller har hittills gjort 35 tävlingsmatcher för Aalborg och sitter på ett kontrakt som sträcker sig till och med 2027.