Beskedet: Skinner lämnar Manchester United – månaden innan ligastart

Flera svenskor spelar i Manchester United.

Nu tappar dem deras tränare Marc Skinner.

Han och klubben har tagit ett gemensamt beslut att gå skilda vägar.

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Fridolina Rolfö, Hanna Lundkvist, Anna Sandberg, Julia Zigiotti Olme och Ellen Wangerheim tappar sin tränare.

Under måndagsmorgonen kom beskedet att huvudtränaren Marc Skinner lämnar klubben. I uttalandet står det att det är en gemensam överenskommelse. Varför han lämnar är inte officiellt, men det är en månad till ligapremiär.

”Klubben uttrycker ett stort och uppriktigt tack för hans professionalism, engagemang och hängivenhet under hela hans tid i United och önskar honom all framgång i framtiden”, skriver klubben på sin hemsida.

Manchester United möter London City Lionesses i första omgången av WSL.