Glädje för Csongvai – uttagen i ungerska VM-kvaltruppen

Áron Csongvai landslagsdebuterade mot Sverige i somras.

Nu har AIK-mittfältaren tagits ut i landslagstruppen inför stundande VM-kval.

Foto: Bildbyrån

Áron Csongvai har varit en av AIK:s viktigaste spelare i år och det är inte bara här i Sverige hans insatser har uppmärksammats.

I somras togs han ut i A-landslaget och fick då landslagsdebutera i träningsmatchen mot Sverige.

Nu stundar VM-kval för Ungern och då kan Csongvai få göra sina första tävlingslandskamper för landet.

24-åringen har nämligen tagits ut i truppen inför mötena med Irland och Portugal.

Kvalet för Ungern inledes borta mot Irland den 6 september och mötet med Portugal går av stapeln på hemmaplan den 9 september.