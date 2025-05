Glädjebesked för Häcken – duon tillbaka i truppen

Häcken saknas hela åtta spelare mot AIK under onsdagen.

Nu meddelar Hisingsklubben att Peter Abrahamsson är tillbaka i matchtruppen.

Även Marius Lode är redo för spel igen.

Video Han får årets genombrott i Allsvenskan 2025

BK Häckens medicinska team har haft en intensiv start på den allsvenska säsongen 2025. Under de inledande matcherna har skadelistan bara vuxit och vuxit, och bärande spelare som nyförvärvet Leo Väisänen, mittbacksgeneralen Johan Hammar, och Zeidane Inoussa är alla borta med skador.

På Häckens skadeslista hittas även Andreas Linde, Zeidane Inoussa, Abdoulaye Faye, Brice Wembangomo och Jacob Barrett Laursen, som var tillbaka i truppen senast men har drabbats av ett bakslag.

När Hisingsklubben tar emot AIK under onsdagskvällen saknas även Adam Lundkvist, som är avstängd.

Glädjande för Häcken är att Marius Lode, som missade matchen mot Sirius senast, är tillbaka i truppen mot ”Gnaget”. Även Peter Abrahamsson gör en efterlängtad comeback i Häckens matchtrupp, efter att lidit av diskbrock under hela våren. Dessutom är Simon Gustafson, Amor Layouni, Jacob Barrett Laursen, Julius Lindberg och Srdjan Hrstic, som alla saknades under Häckens träning under tisdagen, med i truppen mot AIK.

Olika startelvor – i alla matcher

Under Häckens inledande åtta allsvenska matcher har tränare Jens Gustafsson tvingats använda hela åtta olika startelvor. Inte i en enda match har Häcken kunnat ställa upp med samma manskap.

– Man kan säga så här, att oavsett hur vi ställer upp så lever vi under speciella omständigheter i Häcken. Vi kan inte låta omständigheterna definiera oss. Det som vi kan låta definiera oss är hur vi hanterar det, både nu och i framtiden och det tror jag är viktigt att alla ställer upp på, säger tränaren till GP.

Han får frågan om han har varit med om något likande tidigare.

– Inte direkt. Men vi lär oss! Och vi blir ödmjuka inför situationen. Vi tror att vi kan planera allting, men att vi skulle hamna i den här situationen tror jag att väldigt få kunde se framför sig.

Matchen mellan BK Häcken och AIK startar klockan 19:00 under onsdagen.

Häckens trupp: