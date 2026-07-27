Gnagets mardrömsarena – en vinst på sju år

AIK har inget bra facit på Hisingen.

Solna-laget har endast vunnit en av sina sju senaste matcher borta mot BK Häcken.

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Sedan BK Häcken flyttade in på sin nya arena 2015 har man endast förlorat mot AIK vid två tillfällen. Första gången skedde 2017, då Gnaget vann med hela 6–1 på Hisingen.

Den andra gången, vilket är AIK:s senaste viktoria borta mot Häcken, kom i september 2019. Matchen slutade 2–1 till gästernas efter mål av Chinedu Obasi och Sebastian Larsson.

Därefter har Solna-lagets facit borta mot BK Häcken sett allt annat än bra ut. Mellan 2020 och 2024 förlorade AIK samtliga matcher på Hisingelagets hemmaplan med en total målskillnad på 15–4 i Häckens favör.

I fjol bröt Gnaget förlustsviten genom att få med sig 3–3 från Nordic Wellness Arena, efter ett sent kvitteringsmål från hemmalaget.

Allt som allt har inte Häcken förlorat mot AIK sedan 2021. På de åtta senaste mötena lagen emellan har Getingarna vunnit sex och spelat två oavgjorda. Man har också gjort minst två mål mot AIK i varenda match under den perioden.