Edlund efter flygstrulet: ”Alltid något som krånglar”

STOCKHOLM. Hammarby tog emot Piteå under söndagen.

En match som blev uppskjuten på grund av flygproblem för bortalaget.

– Vi är vana. Det är alltid något som krånglar, säger Cecilia Edlund till FotbollDirekt.

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Hammarby skulle ta emot Piteå IF under lördagen men på lördagsmorgonen kom beskedet att matchen tvingades att skjutas upp på grund av att bortalagets flyg ställdes in. Matchen flyttades till söndagen med avspark 19.00.

I den andra minuten av matchen kunde Hammarby ta ledningen genom Stina Lennartsson och i halvtidspausen stod det 4–0 till hemmalaget. Sedan kunde Svea Rehnberg fastställa slutresultatet till 5–0 efter mål i matchens sista minut.

Piteås Cecilia Edlund var inte nöjd efter matchen.

– Vi vet ju hur Hammarby vill spela och det är inga överraskningar där. Så att jag tycker att det är förvånande att vi går ut och gör en så otroligt dålig första halvlek. Jag tycker att vi räddar upp det lite i slut och hittar lite mer rätt. Men vi måste ju hem och utvärdera och helt enkelt förbättra så mycket, speciellt försvarsmässigt i nästa match, säger hon till FotbollDirekt.

”Inga ursäkter där”

Uppladdningen inför matchen var inte optimal med flygstrul och uppskjuten match. Hur påverkar det er?

– Vi är vana. Det är alltid något som krånglar. Vi kom i ganska god tid i går ändå och har fått sova ut, äta ordentligt och sådär. Så jag tycker inte att det ska påverka jättemycket fysiskt.

Hon fortsätter:

– Så inga ursäkter där, utan det är något annat som inte alls funkar. Vi gör det bättre i andra halvlek och visar hjärta och att vi har ett märke på bröstet som vi brinner för. Det är bara att bita ihop och komma igen nu.

Piteå kryssade mot Hammarby i slutet av juni, en match som hemmalaget Piteå, höll på att vinna men ett självmål gav Bajen ett poäng hem till Stockholm. Efter den insatsen var gårdagens förlust surare än vanligt.

– Ja men lite. Vi känner ju att vi rätt saker så kan vi utmana alla topplagen, vilket vi har visat nu i fyra matcher i rad, och därför är det synd att vi totalt tappar matchen i första halvlek. Men det gäller att hålla ihop hela gruppen nu och vinna och förlora tillsammans, avslutar Cecilia Edlund.