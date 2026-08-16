Gyökeres bänkad när Arsenal krossade Man City

Arsenal pulvriserade Manchester City i Community Shield under söndagen.

Viktor Gyökeres fick inleda på bänken och hoppade in vid ledning 3-0 vilket också blev slutresultatet.

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Första Premier League-titeln sedan 2004 bärgades i maj månad och därefter var Arsenal också mycket nära att vinna Champions League för första gången, men där PSG snöpligt vann på straffar.

Nu har ”Gunners” fått en strålande start på nya säsongen. För inför Premier League-start nästa helg spelades under söndagen FA Community Shield – och Manchester City var chanslösa.

Arsenal gjorde mål redan i första minuten genom italienaren Riccardo Calafiori och därefter ökade Kai Havertz på efter knappa halvtimmen.

För det var tysken och inte Viktor Gyökeres som startade som nia – och det går inte att ifrågasätta spanske tränaren Mikel Artetas val då Havertz gjorde 3-0 tidigt i andra halvlek.

Gyökeres byttes in med kvarten kvar när han bytte av tvåmålsskytt Havertz – och Arsenal vann mötet med 3-0 mot ”nya” City med Enzo Maresca som ny tränare efter Pep Guardiolas exit.