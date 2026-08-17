Klart: Sébastien Pocognoli tar över Skottland

Skottlands förbundskapten under VM, Steve Clarke, har avgått.

Nu är han ersättare hittad. Sébastien Pocognoli tar över landslaget.

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Skottland stod för ett misslyckat VM och åkte ut redan i gruppspelet. Kort därefter lämnade Steve Clarke posten som förbundskapten, trots att han så sent som i maj 2026 förlängde sitt kontrakt till 2030.

Nu har Skottland hittat hans ersättare.

Sébastien Pocognoli tar över landslaget.

Det skotska fotbollsförbundet meddelar under söndagen att den 39-årige belgaren har skrivit på ett tvåårskontrakt. Avtalet sträcker sig därmed över EM 2028.

Pocognoli kommer närmast från Monaco och har tidigare tränat belgiska storklubben Royal Union Saint-Gilloise.