Klart: Sébastien Pocognoli tar över Skottland
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Skottlands förbundskapten under VM, Steve Clarke, har avgått.
Nu är han ersättare hittad. Sébastien Pocognoli tar över landslaget.
Skottland stod för ett misslyckat VM och åkte ut redan i gruppspelet. Kort därefter lämnade Steve Clarke posten som förbundskapten, trots att han så sent som i maj 2026 förlängde sitt kontrakt till 2030.
Nu har Skottland hittat hans ersättare.
Sébastien Pocognoli tar över landslaget.
Det skotska fotbollsförbundet meddelar under söndagen att den 39-årige belgaren har skrivit på ett tvåårskontrakt. Avtalet sträcker sig därmed över EM 2028.
Pocognoli kommer närmast från Monaco och har tidigare tränat belgiska storklubben Royal Union Saint-Gilloise.
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