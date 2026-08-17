Uppgifter: Jeremejeff flyttar till Indonesien

Alexander Jeremejeff, 32, ser ut att lämna PAOK.

Han uppges, enligt grekiska Gazzetta, vara påväg till Indonesien.

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Alexander Jeremejeff ser ut att lämna PAOK efter en kort sejour i klubben. 32-åringen uppges vara på väg till Indonesien.

Enligt grekiska Gazzetta tog den svenske anfallaren farväl av sina lagkamrater under söndagen. Jeremejeff väntas nu skriva på för Persija Jakarta, där han enligt uppgifterna erbjuds ett lukrativt kontrakt.

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Persija Jakarta slutade trea i den indonesiska ligan den gångna säsongen.

Jeremejeff anslöt till PAOK från Panathinaikos i vintras. Den tidigare allsvenske skyttekungen har även representerat bland andra Häcken, Malmö FF, Twente och Dynamo Dresden.