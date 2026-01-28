Guidetti blir allsvensk expert: ”Lite som Picasso”

John Guidetti tackade för sig efter drygt tre och ett halvt år i AIK i höstas.

Nu blir han allsvensk expert på TV4.

– Det känns som att jag är hyfsat bra på det här, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter AIK:s sista allsvenska match mot Halmstads BK i höstas tackade John Guidetti för sig efter drygt tre år i AIK-tröjan.

Med en skadefylld tid i ”Gnaget” noterades anfallaren för totalt 85 matcher där det blev 14 mål och fem målgivande passningar.

Sedan avslutet med Stockoholmsklubben har Guidetti, trots FD:s rapporter om intresse, inte skrivit på för någon ny klubb. Det menar han bottnar sig i flera anledningar.

– Min kärlek till fotboll finns kvar men mycket måste stämma. Man vill ha mer palmer än paraply numera, om du förstår vad jag menar. Och det ekonomiska måste vara bra. Min fru har en karriär i Sverige och mina barn har ett liv här. Det är inte bara att packa ett handbagage och lägga passet i fickan så är man klar. Det är ett större projekt än så numera, säger han till Fotbollskanalen.

Framgent kommer dock 33-åringen inte att vara arbetslös. I dag står det nämligen klart att han kommer att agera allsvensk expert i TV4:s sändningar.

– Det är lite som Picasso: Han är hyfsad på att måla – det vore väl onödigt om han inte ska måla då?

Vad ser då Guidetti fram emot med sitt nya jobb, som lär skapa en del rubriker?

– Men nu kommer det inte bli rubriker för att har jag slagit ett felpass eller käkat kebab, utan för att jag sagt något som någon annan gjort. Jag har mina åsikter och kommer alltid säga vad jag tycker.







