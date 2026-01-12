AVSLÖJAR: Vill ha Guidetti – har lagt bud 

John Guidettis framtid är fortsatt oviss sedan han lämnat AIK – men alternativ saknas inte.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har nu den 33-årige stjärnan inlett samtal med ett par olika klubbar.

Foto: Bildbyrån

Vad händer med John Guidetti sedan höstens avsked från AIK? Frågan är om en stor karriär är över – eller om han söker en sista resa utomlands?

FotbollDirekt kunde i november rapportera om Guidetti inte automatiskt ger upp sin karriär. Trots en tung höst med lite speltid från tränare Mikkjal Thomassen så visade då flera klubbar intresse.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har det nu konkretiserats och Guidetti uppges ha bud att ta ställning till från ett par olika utländska klubbar. Förhandlingar uppges vara pågående.

FD har tidigare rapporterat om intresse från bland annat spanska Segunda B, samt från länder i Mellanöstern – medan huvudpersonen själv för FotbollDirekt visat att Brasilien kan vara ett alternativ.

”Jag har faktiskt alltid haft en hemlig dröm om att få spela fotboll i Brasilien. När jag började spela fotboll så var brassarna bäst i världen och pappas morfar kom därifrån och det har liksom alltid känts som det finns en connection som en del av mina rötter,”, sa Guidetti till FD i november i fjol.

Guidetti noterades för tre mål och två assist på 26 matcher i allsvenskan 2025.