Guidetti: ”Enklare för Luis Suarez att göra mål när Messi passar”

John Guidettis AIK kliver in i allsvenskan 2025 under måndagskvällen.

Då menar den 32-årige att han aldrig har varit i bättre form.

– Alltså, wow. Jag har nått siffror jag aldrig har varit på någonsin under min karriär, säger han till Expressen.

Efter en lång försäsong har den allsvenska säsongen 2025 dragit igång. Sist in i den första omgången kliver Gais och AIK in i på Gamla Ullevi under måndagskvällen.



Till den matchen kommer AIK med en sargad trupp då man saknar åtta spelare på grund av skador. En som inte finns med på frånvaro-listan är John Guidetti, som själv menar att han aldrig har varit i bättre form.



– Kolla mina siffror de senaste matcherna. Hur många high speed-meter jag kommer upp i. Hur mycket distans jag löper – och i vilken fart jag gör det. Alltså, wow, jag har nått siffror jag aldrig har varit på någonsin under min karriär, säger Guidetti till Expressen.



För att komma upp i sådan status har anfallaren fått tydliga direktiv kring vad han har behövt utveckla under vintern.



– Jag har fått tydlig feedback på vad det är jag behövde utveckla. Orka komma upp och springa den distansen som coach vill att vi ska göra i det här laget. På det sättet han vill spela. Och jag har gjort det med bravur. Jag har visat att jag kan hålla mig skadefri.



Det tidigare utlandsproffset har haft en förmåga att ösa in mål i sina tidigare klubbar. I AIK står han noterad för elva mål på 56 matcher, och kanske har det sin förklaring.



– Det är ju självklart enklare för Luis Suarez att göra många mål när Messi passar honom varje gång. Och jag menar, på samma sätt var det för mig när jag spelade med Iago Aspas och grabbarna. De var ju fantastiskt duktiga. De sa liksom ”varsågod John”. När jag spelade i Celtic visste jag att okej jag kommer få tre-fyra målchanser per halvlek. Men om man kollar på vem du kollar på nu – den John Guidetti är skadefri för första gången på väldigt, väldigt länge, avslutar anfallaren.

