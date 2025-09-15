Guidetti saknas igen – nyförvärvet kan debutera för AIK

John Guidetti missade AIK:s möte med IK Sirius på grund av skada.

Även mot BP så saknas anfallaren.

Skada stoppar på nytt 33-åringen från att vara med i truppen.

Foto: Bildbyrån

AIK ställs mot IF Brommapojkarna på Strawberry arena denna måndag och Gnaget har chansen att rycka i kampen om Europaplatserna.

Detta efter att Malmö, Elfsborg och Gais tappade poäng under gårdagen.

Inför mötet med BP så har Gnaget nu släppt sin spelartrupp och med det så står det klart att John Guidetti saknas på nytt för Solnaklubben.

Anfallaren missade mötet med Sirius innan landslagsuppehållet på grund av skada och även denna match tvingas han stå över på grund av skada.

Samtidigt går det att slå fast att nyförvärvet Axel Kouame kan få debutera, han finns nämligen för första gången med i en AIK-trupp.

Nedan är AIK:s trupp till dagens match:

2 Eskil Edh

3 Thomas Isherwood

4 Sotirios Papagiannopoulos

7 Anton Salétros

10 Bersant Celina

15 Kristoffer Nordfeldt (mv)

17 Mads Thychosen

18 Abdihakim Ali

19 Dino Beširović

20 Erik Flataker

22 Adrian Helm

29 Kevin Filling

30 Kalle Joelsson (mv)

32 Filip Benković

33 Áron Csongvai

36 Zadok Yohanna

45 Taha Ayari

46 Yannick Geiger

47 Alexander Fesshaie

48 Axel Kouame