Guidetti saknas igen – nyförvärvet kan debutera för AIK
John Guidetti missade AIK:s möte med IK Sirius på grund av skada.
Även mot BP så saknas anfallaren.
Skada stoppar på nytt 33-åringen från att vara med i truppen.
AIK ställs mot IF Brommapojkarna på Strawberry arena denna måndag och Gnaget har chansen att rycka i kampen om Europaplatserna.
Detta efter att Malmö, Elfsborg och Gais tappade poäng under gårdagen.
Inför mötet med BP så har Gnaget nu släppt sin spelartrupp och med det så står det klart att John Guidetti saknas på nytt för Solnaklubben.
Anfallaren missade mötet med Sirius innan landslagsuppehållet på grund av skada och även denna match tvingas han stå över på grund av skada.
Samtidigt går det att slå fast att nyförvärvet Axel Kouame kan få debutera, han finns nämligen för första gången med i en AIK-trupp.
Nedan är AIK:s trupp till dagens match:
2 Eskil Edh
3 Thomas Isherwood
4 Sotirios Papagiannopoulos
7 Anton Salétros
10 Bersant Celina
15 Kristoffer Nordfeldt (mv)
17 Mads Thychosen
18 Abdihakim Ali
19 Dino Beširović
20 Erik Flataker
22 Adrian Helm
29 Kevin Filling
30 Kalle Joelsson (mv)
32 Filip Benković
33 Áron Csongvai
36 Zadok Yohanna
45 Taha Ayari
46 Yannick Geiger
47 Alexander Fesshaie
48 Axel Kouame
