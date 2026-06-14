Superdatorn: Så stora är Sveriges chanser i VM

Hur långt går Sverige i fotbolls-VM 2026?

Superdatorn BETSiE har simulerat turneringen.

Här är Blågults chanser att gå vidare och vinna guld.

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Natten till måndagen den 15 juni spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien i Monterrey, Mexiko. Det är ett Blågult som inför mästerskapet förlorat stort mot Norge och kryssat mot Grekland. Motståndet har inte heller gjort ett lyckat genrep, utan föll mot både Österrike och Belgien.

FotbollDirekt har tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att förutspå Sveriges chanser i VM. BETSiE simulerar mästerskapet tusentals gånger och använder sig av flera variabler som form, offensiv och defensiv styrka, historiska data, spelarkvalitet och underliggande statistik.

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Nu har BETSiE tagit fram Sveriges chanser genom alla steg i turneringen och här är resultatet.