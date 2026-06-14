Uppgifter: Cucurella lämnar Chelsea – går till Real Madrid

Marc Cucurella kan lämna Chelsea för Real Madrid.

Transferjournalisten Fabrizio Romano uppger att Cucurella och den spanska klubben är muntligt överens.

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Marc Cucurella ser ut att lämna Chelsea i sommar.

Nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att han kommer lämna London-klubben. Enligt Romanos uppgifter har Real Madrid och Chelsea nått en muntlig överenskommelse. Samtliga parter ska alltså vara överens om villkoren för en flytt och spanjoren kommer ansluta till den spanska klubben efter VM.

Nye Real Madrid-tränaren José Mourinho ska ha haft spanjoren på sin önskelista inför sommarfönstret.

Dessförinnan tillhörde han Getafe i La Liga. Vänsterbacken är fostrad i FC Barcelona.