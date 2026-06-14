Inför matchen: Nederländerna – Japan

Nederländerna ställs mot Japan i VM 2026.

Avsparkstid är klockan 22:00 söndagen den 14 juni.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Nederländerna – Japan: Matchöversikt

Nederländerna och Japan drabbar samman i öppningsmatchen i grupp F. Matchen spelas på den imponerande AT&T Stadium i Texas.

För Nederländerna, som är favoriter att vinna grupp F, är en seger avgörande för att sätta tonen för resten av turneringen. Laget gick obesegrat genom kvalet och har som mål att äntligen ta hem den titel de varit så nära flera gånger.

Japan är dock ingen enkel motståndare. Med minnen från sina skrällsegrar mot Tyskland och Spanien 2022 kommer de in i matchen med självförtroende. En poäng eller mer här skulle ge dem ett utmärkt utgångsläge i en tuff grupp som även innehåller Sverige och Tunisien. Detta är en match som kan definiera båda lagens väg framåt i jakten på framgång i VM.

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Matchen förväntas bli en klassisk kamp mellan två olika spelstilar. Nederländerna, under ledning av Ronald Koeman, kommer att vilja dominera bollinnehavet och bygga upp sitt spel metodiskt genom sitt tekniskt skickliga mittfält.

Japan, å andra sidan, är experter på att spela disciplinerat och utnyttja motståndarnas misstag. De kommer sannolikt att ligga i ett kompakt försvarsblock och satsa på snabba omställningar med spelare som Takefusa Kubo och Ritsu Doan. Den taktiska duellen mellan nederländsk kreativitet och japansk organisation blir nyckeln till matchens utgång.

Motivationen är på topp hos båda lagen. För Nederländerna handlar det om att leva upp till förväntningarna och undvika ett tidigt snedsteg. För Japan är detta en chans att återigen bevisa att de kan mäta sig med de allra bästa i fotboll idag.

Inbördes möten

Historiskt sett har dessa två nationer bara mötts en gång i ett tävlingssammanhang. Det var under gruppspelet i turneringen 2010, där Nederländerna vann med 1–0 efter ett mål av Wesley Sneijder.

Nederländerna har ett starkt facit mot asiatiska lag i dessa sammanhang. De har vunnit samtliga sex matcher mot motstånd från AFC-federationen, med en imponerande målskillnad på 16-3.

Japan har däremot visat att de trivs mot europeiskt motstånd på senare år. Deras segrar mot Tyskland och Spanien i den senaste turneringen är ett bevis på deras förmåga att utmana och besegra fotbollens giganter.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.