Guidettis framtidssvar: ”Har inte pratat om det”

John Guidetti får sparsamt med speltid i AIK.

Efter säsongen går hans kontrakt med Gnaget ut – och några diskussioner om en förlängning har inte inletts.

– Nej, vi har inte pratat om det, säger han till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Anfallaren inledde på nytt på bänken mot Degerfors ikväll och 33-åringen fick nöja sig med ett inhopp.

Totalt i år har det bara blivit nio allsvenska starter och samtidigt som speltiden är sparsam så går Guidetti en oviss framtid till mötes.

Hans kontrakt med AIK löper ut vid årsskiftet och än så länge har inga diskussioner om en förlängning påbörjats.

– Nej, vi har inte pratat om det. Jag lägger fullt fokus på nästa match. De matcher jag har startat har det gått ganska bra. Vi förlorade bara en mot Sirius. Men det är som det är, säger han till Sportbladet.

På frågan huruvida Guidetti tror att ett nytt kontrakt kommer att diskuteras svarar han följande:

– Det vet jag inte. Det får de prata med mina agenter om. Det är inte så lätt att komma in när bollen tjongas upp och vi försöker hålla 1–0-ledning. Det är ibland lite otacksamt men det måste göras också. Det viktigaste är att AIK vinner fotbollsmatcher.