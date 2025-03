Gustafson: ”Borde bära frukt att vi blir bäst i stan i år”

BK Häcken slutade på ett åttonde plats i allsvenskan i fjol.

I år siktar de på att vara tillbaka i toppen.

– Vi alla drar åt samma håll, säger lagkaptenen Simon Gustafson till FotbollDirekt.



Reporter: Sebastian Ahokas



Under lördagen inleder BK Häcken sin allsvenska säsong 2025 med hemmamatch mot Brommapojkarna.



– Det ska bli roligt att komma igång igen. Det ligger en förväntan och en bra känsla i hela gruppen, säger Simon Gustafson till FotbollDirekt.



Hur känns kroppen för egen del?

– Den känns bra. Jag har investerat mycket i den, speciellt de senaste två åren så det känns väldigt bra.



BK Häcken har haft en stark start på säsongen där de säkrat en plats i finalen av Svenska Cupen, där de den 29 maj ställs mot Malmö FF.

– Det känns bra såklart. Det är ett kvitto på att vi avslutat förra säsongen och inlett denna på rätt sätt, säger Simon Gustafson och tillägger:

– Vi har börjat etablera något bra.

För att fortsätta säsongen på rätt spår har laget också förstärkts med flera nya spelare, däribland Silas Andersen, Oscar Jansson, Brice Wembangomo och Leo Väisänen.



– Det är bra spelare som kommit in. Jättefina tillskott på olika sätt.

– Både som trupp och grupp är de viktiga komplement, säger Gustafson.



Brommapojkarna, som de ställs mot i premiären gjorde en ganska oväntad värvning inför säsongen där de plockade in Bahoui i slutet av fönstret.



– Jag har inte så bra koll på varken honom eller BP men det är ett stort namn i allsvenskan och en omskriven spelare så jag hoppas att det ska bli bra för dem.



En annan spelare som premiärmotståndaren har värvat in är mittbacken Even Hovland som förra säsongen tillhörde Hisingelaget.



– De har ju hämtat in Hovland och det tror jag påverkar dem mer (än Bahoui). Det är en general och pådrivare som lyfter ett lag, oavsett vilket lag han tillhör.



Förra säsongen blev GAIS det bästa laget i Göteborg, men Gustafson är fast besluten att Häcken ska återta den platsen i år. Enligt honom har laget alla förutsättningar att lyckas.



Varför blir Häcken bäst i stan i år?

– Jag tycker att vi har de bästa förutsättningarna samt att vi har en inställning i vårat jobb där vi vet vart vi vill.

– Vi alla drar åt samma håll. Vi har kul i det vi gör och då tycker jag att det borde bära frukt att vi blir bäst i stan i år.



Häcken spelar sin första match på lördag mot Brommapojkarna med avspark kl. 17.30.