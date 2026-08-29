Häcken föll mot VSK – efter mardrömsminuter

Häcken hade en tuff hemmamatch mot VSK.

Hisingsklubben föll med 3–1 samtidigt som de åkte på ett rött kort.

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BK Häcken är med och slåss i toppen av allsvenskan och under lördagen tog de emot Västerås SK hemma på Nordic Wellness Arena.

Det blev dock en rejäl kalldusch för Häcken.

Strax innan halvtid tog VSK en tvåmålsledning och med tre minuter kvar av den första halvleken ådrog sig Häcken-försvararen Leo Väisänen ett rött kort.

VSK utökade till 3–0 i den andra halvleken och matchen slutade 3–1 efter en reducering av inbytte Christ Wawa.