Avslöjades med falskt intyg – Nu erkänner Xhaka

Granit Xhaka har hamnat i blåsväder efter uppgifter om att han förfalskat ett vaccinationsintyg under covid-pandemin.

Nu erkänner han händelsen och petas omedelbart från Schweiz kommande matcher.

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I helgen avslöjade den schweiziska tidningen Blick att Granit Xhaka utretts för att ha skaffat ett falskt vaccinationsintyg. Mittfältaren testade positivt för Covid-19 under 2021 och uppgav då att han var vaccinerad, vilket nu visar sig vara falskt. Det schweiziska fotbollsförbundet meddelade under måndagen att de väljer att utesluta Xhaka de fyra kommande Nations League-matcherna i september och oktober.

I ett uttalande på Instagram ber 33-åringen om ursäkt och förklarar bakgrunden till beslutet.

– När det gällde covidvaccinationen var jag väldigt osäker och hade många funderingar och rädslor. Jag kände en stark misstro mot vaccinet och var präglad av rädsla och osäkerhet. I det känslomässigt jobbiga läget valde jag att skaffa ett vaccinationsintyg i stället för att försöka få svar på mina frågor på det sätt som var tänkt, skriver Granit Xhaka och fortsätter:

– I dag inser jag tydligt att det var fel väg att gå. Det var ett misstag, och det ångrar jag. Jag tar ansvar för mitt beslut, är beredd att reda ut det som har hänt och samarbetar fullt ut med de ansvariga myndigheterna, avslutar han.