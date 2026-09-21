Filippa Angeldahl går kamp mot klockan – kan missa VM-kvalet

Filippa Angeldahl skadad.

Hon är muskelskadad och kan nu missa VM-kvalet.

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Real Madrid saknade Filippa Angeldahl i helgen.

Nu kan SVT Sport rapportera att hennes frånvaro beror på en muskelskada och hon väntas vara frånvarande i två veckor om allt går enligt plan. Det innebär att hon går en kamp mot klockan för att hinna till VM-kvalet. Det meddelar Real Madrid.

Damlandslaget har flera stora avbräck. Kosovare Asllani och Johanna Rytting Kaneryd är korsbandsskadade och Fridolina Rolfö är gravid och missar VM-kvalet. Nathalie Björn gjorde comeback under helgen men hur mycket hon väntas kunna spela är ännu oklart.

Sverige möter Litauen i ett dubbelmöte där man först spelar borta den 9 oktober för att sedan ta emot nationen på hemmaplan den 13 oktober.