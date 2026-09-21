Van Dijk fortsätter i landslaget: ”Behövde känna förtroende”

Virgil van Dijk stannar i det holländska landslaget efter ett avgörande samtal med nye förbundskaptenen Xavi Hernández.

Mittbacksstjärnan var nära att sluta i landslaget efter ett svagt VM i somras där laget åkte ut redan i sextondelsfinalen.

– Det var självklart ett enormt stort beslut, säger Virgil van Dijk.

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Virgil van Dijk övervägde länge sin framtid i det holländska landslaget efter sommarens tunga VM-slutspel. Den tidigare förbundskaptenen Ronald Koeman valde att avgå efter att laget slagits ut i sextondelsfinalen mot Marocko, och det var osäkert om den 35-årige lagkaptenen överhuvudtaget skulle fortsätta i den orangea tröjan.

Men efter ett första möte med landslagets nye förbundskapten, den tidigare Barcelona-tränaren Xavi Hernández, har Liverpools lagkapten bestämt sig för att köra vidare mot nästa mästerskap.

– Det var självklart ett enormt stort beslut. Jag behövde känna förtroende, respekten och glädjen, allt det som jag ville ha. Det fanns där från första sekunden, så samtalet behövde inte vara särskilt långt. Men det var väldigt bra och jag ser verkligen fram emot att samlas inför de här fyra viktiga matcherna. Låt oss göra de kommande två åren till en fantastisk tid, säger Virgil van Dijk.

Det nya kapitel för Nederländerna inleds redan på torsdag i UEFA Nations League då laget ställs mot Tyskland, som numera leds av van Dijks gamla tränare Jürgen Klopp.