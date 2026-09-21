Potter: ”Defensiv förbättring är högt prioriterad”

Sverige står inför ett intensivt Nations League-upplägg med fyra matcher i rad.

Inför samlingen skickar förbundskapten Graham Potter ett tydligt besked om vad som måste bli bättre i det svenska laget.

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Det svenska landslaget står inför fyra täta matcher i Nations League och Graham Potter är tydlig med vad som krävs för att laget ska nå framgång. Förbundskaptenen pekar framför allt ut försvarsarbetet som den enskilt viktigaste nyckeln under den kommande samlingen.

– Defensiv förbättring är högt prioriterad för den här samlingen. Nyckeln handlar om balansen mellan det offensiva och defensiva spelet, säger Graham Potter under måndagens presskonferens.

Det täta matchandet ställer höga krav på truppen, men förbundskaptenen har inga planer på att vila spelare i onödan, prio ett är att vinna matcher.

Utöver det taktiska betonar Potter vikten av att behålla den starka lagkulturen från VM.

– Landslaget skapar en egen miljö som ska påverka spelarnas självförtroende positivt. Spelarna har ett stort eget ansvar att bidra till den miljön så fort de kommer till samlingen.