Potters hyllning till Allsvenskan

Inför Nations League-matcherna väljer Graham Potter att lyfta den inhemska ligans betydelse.

Med flera allsvenska namn i truppen understryker förbundskaptenen att goda prestationer på hemmaplan ska belönas.

– Gör man det bra där ska man också få möjligheten i landslaget, säger Graham Potter.



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Det svenska landslaget står inför fyra täta matcher i Nations League och inför fredagens möte med Rumänien har Graham Potter bilden klar för sig kring startelvan, med bara ett fåtal frågetecken kvar att räta ut. Samtidigt blickar förbundskaptenen längre fram och understryker Allsvenskans centrala roll i det svenska landslagets lagbygge.

– Gör man det bra där har man också en god chans att vara med i landslaget. säger Graham Potter under måndagens presskonferens och tillägger:

– Gustav Lundgren gjorde ett fint avtryck i playoffet, precis som Taha Ali och Elliot Stroud.

Startelvan mot Rumänien

Startelvan mot Rumänien på fredag kväll är i stort sett spikad, även om förbundskaptenen medger att det fortfarande finns ett par frågetecken.

– Vi har en relativt klar bild av startelvan inför den första matchen, men vi gör fortfarande bedömningar eftersom några spelare har kommit in med känningar från helgens klubblagsmatcher.