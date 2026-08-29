Häcken jagar drömsvit – inte hänt sedan guldåret

BK Häcken går för tredje raka segern.

Under lördagen tar de emot Västerås SK hemma på Hisingen.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

BK Häcken har tagit två raka segrar i allsvenskan och ligger på en tredjeplats inför omgång 19. Under lördagen tar Hisingsklubben emot Västerås SK, som har blandat och gett den här säsongen. VSK kommer senast från ett kryss mot Kalmar FF.

Ser man till inbördes möten kommer det att bli en tuff match för VSK. Häcken och Västerås har ställts mot varandra tre gånger i allsvenskan där Häcken vunnit två och ett har slutat oavgjort.

Senast de möttes slutade matchen 3–3 efter att Häcken hämtat upp ett tvåmålsunderläge.

För Häckens del gäller det att ta tredje raka segern i serien. Hisingsklubben har nämligen inte lyckats vinna tre matcher i rad sedan hösten 2024. De kan dessutom hålla tre raka nollor för första gången sedan guldåret 2022.

Matchen mellan Häcken och VSK spelas på Nordic Wellness lördagen den 29 augusti. Avsparkstid är satt till klockan 15.00.

Statistik: Opta