Häcken-keepern bekräftar exit: ”Mina sista dagar”

Oscar Jansson anslöt till BK Häcken inför säsongen.

Nu bekräftar målvakten att han lämnar klubben.

– Jag har ingen aning om vad som händer nu, säger 34-åringen till GP.

Foto: Bidldbyrån

Oscar Jansson lämnade Djurgårdens IF för BK Häcken i februari. Väl i Hisingenklubben har det blivit knappt med speltid. Närmare bestämt fem framträdanden, varav fyra från start i allsvenskan.

Nu bekräftar Jansson att han lämnar i samband med att kontraktet löper ut vid årsskiftet.

– Det är mina sista dagar här. Fotbollsmässigt har det inte alls blivit som jag tänkt eller hoppats, men man kan inte styra allt. Det har varit en bra tid med fantastiska människor och det tar jag med mig, säger Oscar Jansson till GP.

Jansson har haft svårt att slå sig in i Häckens elva. Förstavalet har landat på Etrit Berisha som har varit svår att konkurrera ut.

– Alla fotbollsspelare vill spela så mycket som möjligt – och jag har inte spelat mycket alls. Det har varit frustrerande. Men antingen får man köpa det eller så tycker man att allt är skit, men det är inte en sån person som jag vill vara, säger Jansson.

Det är ännu oklart hur framtiden ser ut för målvakten.

– Jag har ingen aning om vad som händer nu. Jag har bara haft som mål att få allt det här med flytten på plats. Nu vill jag fokusera på att avsluta min tid här så bra som möjligt, så får vi se framåt.

Oscar Jansson har, förutom Häcken och Djurgården, representerat klubbar som Örebro SK, IFK Norrköping och Tottenham.