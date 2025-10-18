Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Häcken tar emot Sirius – här är elvorna

BK Häcken tar emot IK Sirius denna lördagskväll.
Inför mötet så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan är tillbaka efter landslagsuppehållet och BK Häcken tar emot IK Sirius i dagens andra och sista match.

Inför drabbningen på Bravida arena så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

BK Häcken: Linde – Lindberg – Lode – Helander – Lindkvist – Andersen – Gustafson – Svanbäck – Rygaard – Al Saed – Brusberg.

IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren – Sandberg – Anker – Krusnell – Heier – Lindberg – Persson – Walta – Bjerkebo – Ure.

Matchen mellan BK Häcken och IK Sirius drar igång vid 17:30.

