Hahn om rasismskandalen: ”50 000 gjorde apljud åt oss”

Efter matchen mot IFK Göteborg reser Hammarbys målvakt Warner Hahn till Surinam för VM-kval.

Den lilla nationen i Sydamerika är på väg att nå sitt första världsmästerskap någonsin.

I förra samlingen råkade dock laget ut för en rasismskandal på Estadio Cuscatlán i El Salvador.

– 40 000-50 000 människor gjorde apljud åt oss. Vi kan inte utbilda ett helt land, men det är sorgligt, säger Hammarbys målvakt till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Surinam har aldrig spelat VM.

Men nu finns chansen för sydamerikanerna som spelar kval mot länder från Karibien och Centralamerika i stället för mot de andra sydamerikanska nationerna.

Surinam vann sin första kvalgrupp och leder nu även den slutgiltiga efter fyra poäng på två matcher. Surinam, vars befolkning uppgår till dryga halvmiljonen människor, spelade 0-0 mot Panama följt av seger borta mot El Salvador i förra samlingen.

Efter Hammarbys bortamatch mot IFK Göteborg på söndag flyger Warner Hahn till Surinam för att först kvalspela hemma mot Guatemala följt av bortamatch i Panama.

– Det är kul, ett privilegium och en ära för mig. Jag är van vid resandet. Klart man är trött efteråt, att man kan vara jetlaggad – men när jag kommer hem igen finns några dagar att återhämta sig innan allsvenskan. I Surinam är det fem timmars tidsskillnad, i Panama sju timmar, säger Hahn och skrattar i intervju med FotbollDirekt.

Lika roligt var det inte med noll minuter i förra samlingen. Frågan är om Hahn nu kan ta tillbaka förstaplatsen från Groningens Etienne Vaessen?

– Jag försöker, men jag spelar i allsvenskan, det är inte den bästa ligan.

Hade du behövt byta liga för att kunna ta tillbaka förstaplatsen?

– Jag vet inte. Jag gör allt jag kan. Jag tycker allsvenska klubbarna ska försöka ta fler poäng i Europa så att vi får in fler lag där. Så att vinnaren går direkt till Champions League, fler lag till Europa League och så vidare. Men det här är en fråga för framtiden, då spelar jag nog inte längre, men det hade varit bra för svensk fotboll, säger 33-åringen och fortsätter:

– Jag spelar i Hammarby nu och jag älskar att vara här, så jag behöver inte byta klubb.

El Salvador straffade efter rasismskandal: ”Vi ville inte gå av planen”

I förra landslagssamlingen blev Surinams landslag utsatta för en rejäl rasismskandal, detta i bortamötet med El Salvador som alltså slutade med 2-1-seger för Warner Hahns lag.

– 40 000-50 000 människor gjorde apljud åt oss, säger Hahn om den otrevliga upplevelsen på Estadio Cuscatlán i huvudstaden San Salvador.

– Men de blev straffade av FIFA nu, de bötfälldes med typ 60 000 dollar och tvingas spela utan fans nu.

Hahn har rätt, åtminstone nästan. Enligt nyhetsbyrån Reuters får El Salvador bara spela med 15 procent publikkapacitet i nästa match.

– Det här rasismgrejen blev väldigt stor därnere, men jag förstår att det inte blivit stort här, säger Hahn som menar att han märkte av den upptrissade stämningen på Estadio Cuscatlán redan vid ankomst till arenan.

– Atmosfären när vi kom dit… Det var två timmar före match men redan då var arenan halvfull och det gav oss extra bränsle att vilja vinna matchen, säger Hahn och berättar vidare:

– För oss var enda alternativet att vinna matchen, vi ville inte ga av planen när de gjorde apljuden. Sedan efter att vi vann… klart att vi firade lite extra med våra flaggor på planen (skratt).

”Kanske inte finns svarta människor eller invandrare där”

Hahn säger att atmosfären och passionen i allsvenskan bräcks av diton nere i Syd- och Centralamerika.

– Fansen i allsvenskan är väldigt bra, men i Syd- och Centralamerika är det något annat… atmosfären är något annat. El Salvador-publiken visslade ut vår nationalsång, det är annorlunda. Likaså själva fotbollen. I Europa kan en tackling som blir blodrött kort knappt bli frispark därnere. Det är erfarenheter det.

Är det vanligt med rasism när du spelar med Surinams landslag?

– Ja, men det är vanligt överallt.

Är det? Har du hört apljud i allsvenskan?

– Nej aldrig, aldrig på läktarna. Men rasism finns överallt. Sedan var det som hände i El Salvador extremt. Det var liksom inte två personer bakom målet som gjorde apljud, det var hela arenan. Det finns kanske inte svarta människor i El Salvador, de har kanske inga invandrare i landet vilket gör att de inte är vana vid mörkhyade spelare och därför tycker de sämre om oss. Vi kan inte utbilda ett helt land, men det är sorgligt. Det enda vi kunde göra var att vinna matchen och de har fått sitt straff nu.

Nästa bortamatch för Surinam är alltså i Panama, men där kommer det inte bli samma hatstorm som i El Salvador.

– Nej, det tror jag inte. Det finns svarta spelare i Panama, det gör det inte i El Salvador där det bara är latinamerikaner.

Vad hade det betytt för Surinam att nå VM?

– Det hade varit en av de största grejerna någonsin ihop med oljan som hittades vid kusten, säger Hahn och fortsätter:

– Det har inte skrivits så positivt om Surinam så att nu göra något bra för nationen hade varit trevligt. Det är så många bra spelare från Surinam, men många spelar för Holland, så som det alltid varit. Ta en sådan som Virgil van Dijk till exempel. Men typ alla spelare i Holland med rötter från Surinam har vår flagga på skorna och det hade varit kul att sätta Surinam på kartan med att ta oss till VM. Gör vi två bra resultat i kommande samling har vi en väldigt bra chans.