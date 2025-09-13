TV: Hahns hektiska uppladdning – flög från El Salvador och Panama

STOCKHOLM. Warner Hahns derbyuppladdning har bestått av mycket resande. Han är nyss hemkommen från VM-kval med Surinam i Panama och El Salvador.

– Vi är på väg att kvalificera oss för vårt första VM någonsin, men givetvis är jag besviken att jag inte gick spela, säger Hammarbys stjärnmålvakt till FotbollDirekt.

Den lilla sydamerikanska nationen, vackert geografiskt belägen öster om Venezuela vid norra kusten, har aldrig tidigare spelat VM.

Den tidigare nederländska kolonin är i landslagssammanhang en del av CONCACAF, vilket innebär att de kvalspelar mot länder från södra Centralamerika och ö-nationer som Jamaica, Haiti och Trinidad & Tobago.

Nu är Surinam på väg mot något stort. De leder sin VM-kvalgrupp som i övrigt består av El Salvador, Panama och Guatemala.

I VM-kvalsamlingen för några dagar sedan blev det kryss borta mot Panama följt av en 2-1-seger borta mot El Salvador.

Hammarbys målvakt Warner Hahn som är född och uppvuxen i Nederländerna med rötter från Surinam har representerat den sydamerikanska nationens landslag sedan 2021 men fick ingen speltid i senaste samlingen.

– Givetvis är jag besviken när jag inte spelar, men det är som det är. Vi är på väg att kvalificera oss för vårt första VM någonsin, vi är i topp i gruppen och det är något speciellt som händer, säger Hahn till FotbollDirekt som är nyligen hemkommen tillbaka till Sverige inför derbyt mot Djurgården under söndagen.

– Jag är lite trött, det är inte som genomsnittliga landslagsspelaren här eftersom jag måste åka till Sydamerika. Tio och en halv timme från Panama, ytterligare två timmar från El Salvador till Amsterdam och sen två timmar till Stockholm därifrån. Det har blivit en del resande.

Kommenterar Pinas flytt till Saudiarabien: ”Han gjorde en bra transfer”

I Surinam spelar också Shaquille Pinas, som innan avresa med landslaget lämnade Hammarby för saudiska Al Kholood.

– Man kan säga vad man vill men han gjorde en bra transfer. Jag hoppas han är lycklig, säger Hahn och tillägger:

– Jag tror han gick upp lite i lön (skratt).

Hahn kom till Hammarby som Oliver Dovins ersättare förra sommaren och sedan dess har han två av två derbysegrar mot Djurgården.

– Det här är en stor match för oss båda. Vi spelar på samma arena och vi vann senast, så de kommer vilja ha revansch – både från i våras och från i fjol. Det ska bli roligt.

Fotnot: Derbyt mot Djurgården kickar i gång klockan 14 under söndagen.