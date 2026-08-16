Hammarby krossade Kalmar FF

Kalmar tog emot Hammarby under lördagen.

Då vann gästerna med 4–0.

Foto: Bildbyrån

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Hammarby IF reste ner till Kalmar för en ny bortamatch. Då kunde Hammarby ta med sig tre poäng hem till Stockholm.

Precis innan halvtidspausen kunde Frank Junior Adjei ge Hammarby ledningen. Sedan kunde Ferderik Winther, Noah Persson och Paulos Abraham.

Det innebär att Hammarby tog hem tre viktiga poäng i guldstriden mot Sirius.