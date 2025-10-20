Hammarby säkrar Europaspel

Det blir inge SM-guld för Hammarby – det har Mjällby AIF säkrat.

Men Bajen är klart för Europaspel.

Detta efter att avståndet ner är ointagligt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby blir utan SM-guld denna säsong. Mjällby AIF slog IFK Göteborg och är därmed allsvenska mästare 2025.

Samtidigt kan Bajen glädja sig åt någonting annat.

I och med att Maif vann mot Blåvitt är Hammarby klart för spel i Europa nästa år. Detta då avståndet ner till fyran är tio poäng med tre matcher kvar, vilket inte går att ta in.

Mjällby AIF kommer att spela Champions League medan tvåan och trean säkrar kvalspel till Europa Conference League.