Hammarby Svenska Mästare i P17 Allsvenskan
Hammarby har vunnit SM-guld – i P17-allsvenskan.
Det står klart efter att de grönvita besegrat Halmstad med hela 4-0 under söndagen.
Under söndagen ställdes Halmstads BK mot Hammarby i P17-allsvenskan.
Då skulle gästerna från Stockholm vinna med hela 4-0 – och bli svenska mästare.
Det står klart då Brommapojkarna tog en poäng hemma mot Malmö FF.
Guldet vinner Bajen med en poängs marginal ner till MFF.
🏆 P17-mästare! Hammarby bortabesegrade Halmstad med 4-0 – och eftersom BP samtidigt luggade MFF på poäng, så är guldet hemma på Söder!#Bajen pic.twitter.com/vjws4NMBVI
— Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) November 2, 2025
