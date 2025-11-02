Hammarby Svenska Mästare i P17 Allsvenskan

Hammarby har vunnit SM-guld – i P17-allsvenskan.

Det står klart efter att de grönvita besegrat Halmstad med hela 4-0 under söndagen.

Under söndagen ställdes Halmstads BK mot Hammarby i P17-allsvenskan.

Då skulle gästerna från Stockholm vinna med hela 4-0 – och bli svenska mästare.

Det står klart då Brommapojkarna tog en poäng hemma mot Malmö FF.

Guldet vinner Bajen med en poängs marginal ner till MFF.