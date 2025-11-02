Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Hammarby Svenska Mästare i P17 Allsvenskan

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Hammarby har vunnit SM-guld – i P17-allsvenskan.
Det står klart efter att de grönvita besegrat Halmstad med hela 4-0 under söndagen.

Under söndagen ställdes Halmstads BK mot Hammarby i P17-allsvenskan.

Då skulle gästerna från Stockholm vinna med hela 4-0 – och bli svenska mästare.

Det står klart då Brommapojkarna tog en poäng hemma mot Malmö FF.

Guldet vinner Bajen med en poängs marginal ner till MFF.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt