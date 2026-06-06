Kalle Karlsson talar ut: ”Tuffaste jag upplevt i mitt idrottsliv”

STOCKHOLM. I går gick Hammarby ut med att de sparkar Kalle Karlsson som tränare.

Under lördagen höll han en egen presskonferens på Hotell Kungsträdgården i centrala Stockholm.

– De senaste veckorna har varit de tuffaste jag upplevt i mitt idrottsliv, säger 44-åringen.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Mitt i VM-febern har Hammarby skapat uppståndelse på hemmaplan.

Så sent som i går kallade klubben till presskonferens. Kalle Karlsson sparkades under morgonen och några timmar senare stod det klart att Henrik Rydström ersätter.

Sportchef Mikael Hjelmberg påtalade att det inte främst var de tre raka förlusterna i allsvenskan som nu ledde till avskedet under VM-uppehållet, utan att Karlssons ledarskap och kravställande inte var tillräckligt bra.

Under lördagen höll Karlsson en egen presskonferens på Hotell Kungsträdgården i centrala Stockholm, ett sätt att en gång för alla tala ut innan han går sommarledighet med familjen.

– Det här kom inte som en överraskning. Jag hade redan processat det här, det kom inte som en blixt från klar himmel så jag föll inte ihop… nej det var ganska väntat när beskedet väl kom.

Karlsson hade precis kommit hem från semester i Danmark när han kontaktades av Hammarby för att få beskedet, men sparkningen kom på telefon – inte öga mot öga.

– De frågade om vi kunde ta det på telefon. Det spelade ingen roll för mig. Varför ska jag sätta mig i bilen från Västerås och sedan få ett besked som tar fem minuter.

”Behöver titta och rannsaka vad jag skulle gjort bättre”

Karlssons sista tid som Hammarbytränare var ingen munter läsning resultatmässigt. Förlust i cupfinalen mot Mjällby och efter snabb revansch tre dagar senare med 4-1 hemma mot MFF kom tre raka torsk i allsvenskan med 0-2 mot Gais, 1-2 mot AIK och 2-3 mot BK Häcken.

– Det är ingen hemlighet att de senaste veckorna, med cupfinalen och framåt, var en väldigt tuff period. Allt kändes bra när vi klev ut på Strawberry för cupfinalen, men dess blev det fyra förluster på fem matcher. Inte minst efter derbyt mot AIK blev det jobbigt. De senaste veckorna har varit de tuffaste jag upplevt i mitt idrottsliv.

Har du känt stöd från spelargruppen hela vägen eller hade du tappat omklädningsrummet?

– Jag har känt stöd från spelargruppen. Självklart är det så i alla fotbollslag att när man förlorar matcher så kan det påverka. Men vi hade en otroligt bra träningsvecka inför Häcken och vi gjorde en otroligt bra första halvlek. Vi borde aldrig ha förlorat den matchen, men vi kollapsade i andra halvlek (tappade 2-0 till 2-3). Men jag har hela tiden känt att spelarna gett allt.

Hur ser du på kritiken från Hjelmberg kring det han sa på gårdagens presskonferens, att det brustit i ditt kravställande och ledarskap?

– Jag upplever att vi hade en bra träningsverksamhet. Sedan finns det alltid saker som kan göras bättre. Jag behöver titta och rannsaka vad jag skulle gjort bättre, säger Karlsson som inte har något ont blod gentemot Hjelmberg.

– Nej jag har hela tiden haft en väldigt bra relation med Micke. Jag har fått stort stöd från honom.

Du inledde väldigt bra som Hammarbytränare med att krossa allt i cupgruppspelet, slå ut Djurgården och Sirius i kvartsfinal och semifinal – för att sedan vinna mot regerande mästarna Mjällby med 3-0 i allsvenska premiären. Vad var det sedan som hände som gjorde att det inte såg lika bra ut. Började motståndarna läsa er bättre?

– Hade jag vetat detta så hade jag kanske kunnat göra något åt det. Det är svårt att säga. Fram till matchen mot Gais hade vi tre raka segrar i allsvenskan, men Gais blev starten på tre raka allsvenska förluster… Jag vet inte om så mycket hände egentligen. Försvarsspelet funkade länge riktigt bra och fram till sista tre matcherna hade vi släppt in minst antal mål i serien. Sista tre matcherna fungerade inte försvarsspelet lika bra. Jag vet inte varför det blev så.

Vad kommer du sakna mest med Hammarby?

– Stämningen. När man kliver ut på hemmaarenan, när vi gör mål. Stämningen kommer jag sakna mest.