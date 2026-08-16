AIK:s nya derbykung: ”Vi är väl lite olika…”

STOCKHOLM. Väntan efter Ioannis Pittas har varit lång.

Men nu kanske väntan är över.

För Linus Carlstrand har hittills visat sig vara den anfallare som AIK drömt om sedan cyprioten Pittas lämnade för snart två år sedan.

– Vi är väl lite olika som spelare, säger Carlstrand blygsamt efter sina två mål i 3-1-segern mot Djurgården.

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Han hyllades rejält av tränare José Riveiro redan inför derbyt, detta efter att i sin första start i AIK göra två mål och en assist i 4-3-segern borta mot Örgryte.

Nu visade nyförvärvet från Öster att han kan axla manteln från tidigare derbykungar som Ioannis Pittas och Bersant Celina.

Efter tio minuter bombade nya anfallaren in 1-0 i nättaket på volley, otagbart för Jacob Rinne i Dif-målet.

En kvart senare satte 21-åringen även 2-0, en smått osannolik start på AIK-äventyret med fyra mål på sina två första starter i Gnaget.

– En pangstart, säger Carlstrand till FD med ett leende och fortsätter:

– Det känns jättebra. Jag har lagkamrater som ger mig bollar. Jag vill hjälpa laget med att göra mål och jag vet att jag kan göra mål.

Vill inte jämföra sig med förra AIK-stjärnan

Sedan Ioannis Pittas lämnade AIK efter 2024 års allsvenska har klubben haft svårt att fylla tomrummet efter cypriotiska landslagsmannen.

Andronikos Kakoullis lyckades inte alls som efterträdare till sin landsman och inte heller norrmannen Erik Flataker gjorde någon succé som nia i AIK.

Med Carlstrands pangstart kanske två års väntan efter Pittas arvtagare nu är över?

– Jag vet inte, vi är väl lite olika som spelare… nej jag vet inte, jag kan inte svara på det, säger Carlstrand ödmjukt som nu ser fram emot en trevlig kväll med AIK i sin nya hemstad.

– Vi ska fira med en skön middag någonstans. Sedan är det fokus på Piteå i cupen och sedan derby mot Hammarby.