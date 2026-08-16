JUST NU: Nyhagen tillbaka i elvan – så startar Hammarby och Piteå
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Hammarby tar emot Piteå IF under söndagen.
Då är Mari Nyhagen tillbaka i startelvan.
Avspark 19:00.
Hammarby skulle ta emot Piteå IF i går, men flygstrul stoppade bortalaget från att ta sig till Stockholm i tid för matchen. Det resulterade i att man tvingades skjuta upp matchen till i dag, söndag, kl 19.00.
Bajens huvudtränare William Strömberg gör en förändring i Hammarby jämfört med den senare matchen mot Juventus. Svea Rehnberg plockas av i förmån för Mari Nyhagen på topp.
Startelvor:
Hammarby IF: Andersson – Lennartsson, Carlsson, Bragstad, Arnardottir, Reidy – Sørum, Koivisto, Janzen – Walter, Nyhagen.
Piteå IF: Uppdateras!
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