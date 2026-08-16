Hammarby krossade Piteå IF – efter utklassning i första halvlek

Hammarby mötte Piteå IF.

Då kunde Stina Lennartsson panga in sitt andra allsvenska mål efter bara en minut.

Matchen slutade 5–0.

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Hammarby skulle ta emot Piteå IF i går, men flygstrul stoppade bortalaget från att ta sig till Stockholm i tid för matchen. Det resulterade i att man tvingades skjuta upp matchen till i dag, söndag, kl 19.00.

Hammarby kunde ta kommandot direkt och Stina Lennartsson kunde ge Hammarby ledningen direkt efter bara en minut. Efter drygt tio munter kunde Hammarby utöka genom Vilma Koivisto. Mari Nyhagen, som tog plats i dagens elva kunde göra matchens tredje mål. Innan halvtimmen var spelad kunde Mathilde Janzen sätta dit 4–0. Första halvlek slutade 4–0 till hemmalaget.

Andra halvlek såg ut att sluta mållös men i slutet av matchen kunde Svea Rehnberg sätta 5–0 och Hammarby tar hem tre viktiga poäng i guldstriden.