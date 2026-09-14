Hammarbys besked om stjärnan: Winther kan säljas i vinter

Frederik Winther gör succé i Hammarby, men försvararens framtid i klubben är osäker.

Sportchefen Mikael Hjelmberg bekräftar att en försäljning kan bli aktuell efter säsongen.



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Mittbacken Frederik Winther får just nu stort beröm för sina insatser i ett Hammarby som jagar i toppen av allsvenskan. Men med ett kontrakt som löper ut efter nästa säsong närmar sig ett beslut om danskens framtid.

Redan under sommaren var spelarsidan inställd på en flytt, avslöjar Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg för Fotbollskanalen.

– Jag hade ett snack med hans agent under sommaren och då ville ju han öppna upp möjligheterna för att sälja. Då sa jag att vi absolut inte ville göra det, säger Mikael Hjelmberg till Fotbollskanalen.

Förberett med ersättare

Några konkreta diskussioner om en avtalsförlängning pågår inte i dagsläget. Istället väntar parterna tills säsongen är färdigspelad. För Hjelmberg är det uppenbart att 23-åringen lockar till sig intresse från större ligor.

– För mig är det en av allsvenskans bästa mittbackar. Det handlar alltid om vad han vill, och han har drömmar och ambitioner, säger Hjelmberg.

Hammarby står dock inte handfallna om nyckelspelaren lämnar under vinterfönstret. Värvningen av Waylon Renecke tidigare i år gjordes just med en eventuell Winther-försäljning i åtanke.

– Skulle han bli kvar skulle det vara fantastiskt, men skulle det inte bli så önskar vi honom lycka till. Då har vi en bra ersättare på plats, avslutar Hjelmberg.

Efter gårdagens 3–1-seger mot Brommapojkarna på 3Arena klättrar Hammarby upp på en andraplats i allsvenskan.