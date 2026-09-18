Hugo Larsson kallas in till landslaget.

Detta efter att Mattias Svanberg skadat sig och har lämnat återbud.

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Mattias Svanberg var uttagen i Graham Potters landslagstrupp men har lämnat återbud på grund av skada.

Graham Potter har valt att kalla in Hugo Larsson till samlingen som startar på måndag.

Laget inleder på hemmaplan med två matcher på Strawberry Arena, först mot Rumänien den 25 september och därefter mot Polen den 28 september. Samlingen avslutas med två bortamatcher, mot Bosnien-Hercegovina den 2 oktober och Rumänien den 5 oktober.