Uppgifter: Zidane inför nya regler

Zinedine Zidane har infört nya riktlinjer för hur det franska landslaget ska hantera medierna.

Enligt spanska AS innebär förändringarna bland annat att förbundskaptenen inte längre kommer att göra enskilda intervjuer.

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Spanska AS rapporterar att Zinedine Zidane har infört en ny mediepolicy för det franska landslaget.

Förändringarna innebär en tydlig skillnad jämfört med hur det fungerade under Didier Deschamps ledning.

Framöver kommer trupputtagningarna endast att sändas via det franska fotbollsförbundets egna kanaler. TV-bolag kommer inte heller att få sända presskonferenserna.

Zidane har dessutom valt att slopa mediebevakningen när spelarna anländer till landslagets träningsanläggning Clairefontaine. Under Deschamps tid blev spelarnas ankomster ofta uppmärksammade, inte minst när de anlände i olika och uppseendeväckande klädstilar.

Ytterligare en förändring är att Zidane inte kommer att göra några enskilda intervjuer. I stället kommer förbundskaptenen endast att möta medierna i samband med de obligatoriska presskonferenserna.

Under fredagen tar han ut sin landslagstrupp.