Här är årets bästa citat

2025 är över.

Här är de absolut bästa citaten från året som har gått.

✔️ Martin Falks jinx: ”Måste bygga en tro”.

✔️ Möllerberg talade ut: ”Betyder inte att man är en bitch”.

✔️ ”De hade aldrig vunnit utan mig”.

Foto: Bildbyrån, bildmontage

När 2026 har inletts och 2025 hör till det förflutna har FotbollDirekt gått tillbaka i arkiven. Här har ni de nio absolut bästa citaten från året som har gått.

”Vi måste bygga en tro igen”

När allsvenskan 2025 ännu inte hade sparkats i gång var optimismen i Norrköping skyhög. Den unga, spännande tränaren Martin Falk hade kommit in och tillsammans med sportchefen Magni Fannberg skulle han ta ”Peking” tillbaka till toppen, där klubben hör hemma. När FotbollDirekt var på besök på Planiumcars arena (Numera Norrköpings idrottspark) var den då 29-åriga huvudtränaren tydlig med vad som behövde göras.

– Nummer ett är att vi måste skapa en tro igen, sa Falk då.

Resultatet? Ja, någon vidare tro byggdes till sist inte. IFK Norrköping får i stället tro på att det blir ett snabbt återtåg till allsvenskan efter kvalförlusten mot Örgryte.

”Det betyder inte att man är en bitch”

Året 2025 inleddes på klart sämsta sätt för den dåvarande generalsekreteraren för Svenska fotbollförbundet, Andrea Möllerberg. Den hårt kritiserade förbundstoppen fick nämligen lämna posten i slutet av januari, efter knappa 15 månader.

I en exklusiv intervju med FotbollDirekt, som genomfördes bara några timmar efter att beskedet hade kommit, talade Möllerberg ut om avskedet och de turbulenta månaderna på posten. Hon bemötte bland annat kritiken om ett för hårt ledarskap, bristen på mediala framträdanden och läckta ljudfiler där förbundet tycktes vilja köpa tränarutbildaren Ramin Kianis tystnad efter det att han lämnat sitt uppdrag. Hon pratade även om att vara kvinna i en mansdominerad bransch.

– När jag började i fotbollsbranschen så blev jag överraskad över hur det var. Det måste jag säga. Jag har ändå jobbat i väldigt mansdominerade branscher – men det här var något annat. Bara för att man är en tuff och rättfram kvinna ute i samhället och näringslivet så betyder det inte att man är en bitch, sa hon och fick frågan om hon kände sig stämplad som just det.

– Man petar ju på det lite grann, tycker jag, svarade hon.

Ordbråket om Viktor Claesson

Den tidigare svenska landslagsmannen Viktor Claesson har vid flera tillfällen kopplats ihop med en flytt tillbaka till Sverige, och med ett halvår kvar på kontraktet med FC Köpenhamn börjar det bli bråda dagar för klubbar att agera.

Då har ett skämtbråk mellan två svenska klubbar blossat upp. Det handlar om Claesons moderklubb IFK Värnamo, som vill ha hem den tidigare akademispelaren, och klubben där han fick sitt stora genombrott: IF Elfsborg.

– Om han inte ska fortsätta sin karriär i FCK så, för mig, finns det ett och ett halvt alternativ för honom. Det hela alternativet är IFK Värnamo och det halva är Elfsborg, sa barndomsvännen och Värnamo-spelaren Simon Thern i höstas.

Simon Thern. Foto: FotbollDirekt / Mattias Eckerman

– Simon är frispråkig. Rolig också, men jag tycker att farsan (Jonas Thern) är roligare, svarade Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson och berättade att det är runt tio spelare i laget som jobbar på att locka hem Claesson till Elfsborg.

Det är de tio mot Simon Thern?

– Ja, vi kommer slåss mot Simon.

”De hade aldrig vunnit utan mig”

Mjällby fick till sist fira sitt historiska SM-guld efter bortasegern mot IFK Göteborg i slutet av säsongen. På guldfesten strax efter matchen var det fullt firande bland både de överlyckliga spelarna och de tillresta Maif-supportrarna.

En som firade lite extra var högerbacken och succéspelaren Herman Johansson. 28-åringen hade varit en av seriens absolut bästa spelare och till HBO Max kom Johansson med ett uttalande som blev minst sagt uppmärksammat.

– De hade aldrig vunnit utan mig! Äntligen får jag säga det, skojade han i ett klipp som kommer att leva vidare i många år.

Johanssons påstående fick länge stå oemotsagt, men när FotbollDirekt pratade med försvarskollegan Tom Pettersson några veckor senare var mittbacken inte sen med att hålla med sin lagkamrat.

– Det är lika bra att bara sväva vidare på det citatet för all framtid, och bara fastslå att: nej, vi hade inte vunnit utan honom. Det där klippet är ju för magiskt för att ens gå in och peta i. Det är klart att vi inte hade, sa han med ett leende.

”I have a contract”

Jon Dahl Tomasson går till historien som en av det svenska herrlandslagets absolut mest kritiserade förbundskaptener. Dansken stod för ett fiaskoartat kval till VM 2026 där Sverige slutade sist (!) i kvalgruppen och efter hemmaförlusten mot Kosovo i oktober var stämningen kring ”Blågult” minst sagt spänd.

För andra gången under hösten 2025 hade avgångsrop riktats mot ”JDT” och känslan efter chockförlusten var känslan att förbundskaptenens tid på posten var över.

I efter matchen-intervjun med Viaplay fick Dahl Tomasson en ganska rak fråga om han överväger att avgå och svaret blev något från en repig skiva.

– Jag har kontrakt med SvFF och vi är mitt i kvalet, sa han.

Dahl Tomasson. Foto: Bildbyrån

På presskonferensen strax efter matchen blev svaret mer eller mindre detsamma.

– Jag har ett kontakt, vi är mitt i kvalet.

Kontrakt eller inte, dagen därpå blev Jon Dahl Tomasson den första svenska förbundskaptenen på herrsidan att få sparken från posten någonsin.

Bardghjis ilska: ”Vem har sagt att jag ska spela i B-laget?”

Efter mycket om och men fick den svenska supertalangen Roony Bardghji till slut igenom sin drömflytt till FC Barcelona, men frågan var hur han skulle användas av den katalanska giganten.

De första rapporterna gjorde gällande att 20-åringen skulle inleda med klubbens B-lag men när säsongen drog i gång var Bardghji som en A-lagsspelare i ”Barça”. Även om det utåt till en början var oklart var talangen skulle spela sin fotboll var han själv tydlig med att det alltid var A-laget som gällde, och i samband med landslagsamlingen i oktober surnade Bardghji till på FotbollDirekts reporter.

– Vem har sagt att jag ska spela i B-laget?, frågade han.

– Alltså jag är otroligt glad över att vara i Barcelona, men jag vet inte vem som skrivit att jag skulle vara i B-laget, fortsatte Bardghji i ett klipp som rörde upp rejäla känslor på sociala medier.

”Blir inget Blåvitt”

Efter en succésäsong med Örgryte, som slutade i allsvenskt avancemang för klassikerklubben, var det rejält med snack om genombrottsspelaren Isak Dahlqvist, 24. Örgrytes guldklimp satt på ett utgående kontrakt och att han skulle lämna klubben efter säsongen var klar favorit – frågan var bara vart han skulle.

Enligt uppgifter hade IFK Göteborg, klubben där Dahlqvist fostrades, visat intresse för 24-åringen redan i somras, men inför kvalmötet med IFK Norrköping slog Öis-spelaren själv fast att någon flytt till stadsrivalen, det skulle det inte bli.

– ”Blåvitt”? Nej, det blir inget ”Blåvitt”. Det blir det inte, sa han.

Till sist landade valet i österrikiska FC Blau-Weiss Linz. Det är tyska för, ja ni gissade det: Blå-Vitt Linz.

”Overkligt”

När allsvenskan 2025 summerades presenterade FotbollDirekt årets FD-Elva: de elva spelare som hade blivit uttagna i omgångens lag allra flest gånger. Som sig bör kryllade laget av Mjällby-representanter, men inte många nog enligt huvudtränaren Anders Torstensson.

När succémålvakten Noel Törnqvist fick se sig besegrad av IFK Göteborgs Elis Bishesari, som hade blivit uttagen fyra gånger under säsongen, rann bägaren över för guldtränaren.

”Overkligt”, skrev han på FotbollDirekts sociala medier.

Någon vecka senare fick Torstensson utveckla sina känslor om nobben.

– Nej, jag tycker att Noel i särklass har varit den bästa målvakten. Elis är fantastisk men jag tror att Noel har överträffat vårt “xG against” med 15 mål eller något sådant. Inget ont om Elis men jag står bakom det, sa han med ett skratt.

Pinas raseri inför AIK-derbyt

Det var inför vårderbyt mellan AIK och Hammarby i maj som ”Bajen” hade samlats på träningsanläggningen Årsta i södra Stockholm för att förbereda sig inför rivalkampen. Då tog den dåvarande tränaren Kim Hellberg till ett knep och valde att lägga en stor del av träningen på att förbereda sitt lag för AIK:s långa inkast.

Journalisterna på plats var inte sena med att höja sina kameror för att fotografera spektaklet, men blev då skarpt tillrättavisade av Hammarbys Shaquille Pinas som inte ville avslöja några hemligheter, trots att träningen var öppen för både media och supportrar.

Efter träningen hade vänsterbacken lugnat ned sig en aning, men Pinas var fortfarande rejält irriterad över situationen.

– Jag hoppas att ni inte är scouter utan att ni är journalister. Ni tror att ni vet vad ni såg, men vi vet vad vi gör och vi får se vad som händer på söndag. Jag såg er ta fram telefonerna. Om det är vad ni vill göra så gör det, men ni kommer inte göra oss arga. Vi behöver inte journalister, vi behöver inte tidningar, vi behöver ingen utanför Hammarby. Vi måste bara vara tillsammans och göra vår grej, sa han.

Resultatet blev ett 0–0-resultat borta på Strawberry arena och inga insläppta mål på långa inkast för ”Bajen”.