”Vi hade aldrig vunnit utan Herman Johansson”

Tom Pettersson, 35, håller med.

Mjällby hade aldrig vunnit guld utan Herman Johansson.

– Nej, vi hade inte vunnit utan honom, säger mittbacken.

Det var på Mjällbys guldfest i Göteborg, kort efter att SM-guldet säkrats borta mot ”Blåvitt”, som de bevingade orden sades.

– De hade aldrig vunnit utan mig! Äntligen får jag säga det, skojade en överlycklig Herman Johansson, 28, med HBO Max.

Sedan dess har Mjällby-stjärnas ord fått stå oemotsagda, men när FotbollDirekt ringde upp försvarskollegan Tom Pettersson valde han att haka på Johansson utspel.

– Det är lika bra att bara sväva vidare på det citatet för all framtid, och bara fastslå att: nej, vi hade inte vunnit utan honom. Det där klippet är ju för magiskt för att ens gå in och peta i. Det är klart att vi inte hade, säger han med ett leende.

Hade ni vunnit utan dig då?

– Ja, det är klart. Herman är ju med!

Samtidigt har många, bland annat sportchefen och Mjällby-ikonen Hasse Larsson, pekat på Petterssons betydelse i att få spelartruppen att tro på att det går att uppnå saker med Mjällby AIF.

– Ja, de säger det. Den här fantastiska gruppen fanns ju redan här innan jag kom hit. Det var det som var så himla förvånande och underbart när jag kom. Någonstans har det blivit en sanning här nere att bara om vi spelar i allsvenskan så är det helt fantastiskt. Det är det säkert, men potentialen är så mycket högre. Det var bra att någon förklarade läget lite så att alla förstod det, säger Pettersson.