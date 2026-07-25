Har gått vidare efter skadan: ”Blickar bara framåt”

Carl Gustafsson är tillbaka i gammal god form för Kalmar FF.

Mittfältaren tänker inte längre på den långa skadefrånvaron.

– Det är bakom mig och jag kan bara blicka framåt nu, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

FotbollDirekt når Carl Gustafsson precis efter att han och resten av truppen serverats lunch. Men mittfältaren är lagom nöjd med utbudet.

– Den var ganska dålig faktiskt. Det är inte alltid som man får det man hade velat ha. Vissa dagar är det är bra, men andra så är det dåligt.