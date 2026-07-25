Har gått vidare efter skadan: ”Blickar bara framåt”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Carl Gustafsson är tillbaka i gammal god form för Kalmar FF.
Mittfältaren tänker inte längre på den långa skadefrånvaron.
– Det är bakom mig och jag kan bara blicka framåt nu, säger han till FotbollDirekt.
Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |
FotbollDirekt når Carl Gustafsson precis efter att han och resten av truppen serverats lunch. Men mittfältaren är lagom nöjd med utbudet.
– Den var ganska dålig faktiskt. Det är inte alltid som man får det man hade velat ha. Vissa dagar är det är bra, men andra så är det dåligt.
Den här artikeln handlar om: