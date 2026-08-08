Har konkurrerat ut guldhjältarna: ”Man får kämpa varje dag”
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Ludvig Svanberg har slagit sig in i Mjällbys startelva.
Men han är långt ifrån säker att det kommer fortsätta.
– Jag är en sån person som aldrig slappnar av, säger mittbacken till FotbollDirekt.
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– Man försökte inte tänka på det för mycket. Det var ändå i princip klubbens viktigaste match någonsin.
Ludvig Svanberg fick återigen chansen från start när Mjällby tog emot Slovan Bratislava i Champions League-kvalet. Vid gästernas tränarbänk stod ingen mindre än Yaya Touré, till mittbackens häpnad.
– När man såg han där efter matchen… det var coolt.
När FotbollDirekt når den 23-åriga försvararen har några dagar har hunnit passera sedan förlusten. Gästernas avgörande på stopptid känns fortfarande.
– Det var väldigt tungt efter matchen. Vi gör det väldigt bra, framför allt i andra halvlek. Men när vi gör det som bäst så släpper vi in mål. Så det har man gått och grämt sig över en hel del, säger Svanberg.
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