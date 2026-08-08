Officiellt: BK Häcken säljer anfallaren

Paulina Nyström, 25, lämnar BK Häcken.

Hon säljs till en ny klubb, som offentliggörs senare.

Paulina Nyström anslöt till BK Häcken från Juventus under sommaren 2024. Efter två år, kommer beskedet att Hisingeklubben säljer anfallaren. Vilken klubb det rör sig om framgår inte, utan offentliggörs senare, skriver BK Häcken.

25-åringen tar med sig två titlar, SM-guld och Europa Cup, från sina år i Häcken.

– Jag skulle summera det som väldigt roliga år, men också utvecklande och utmanande, säger Paulina Nyström via klubbens uttalande och fortsätter:

– BK Häcken har skapat en väldigt bra grupp, vilket jag tror är en stor anledning till framgångarna. Och ovärderligt att få vinna titlarna tillsammans.

Hon glädjs över att ha varit en del av framgången.

– Efter förlusten mot Atlético Madrid sade vi att nu ska vi ta Europa Cup-guldet i stället. Att vi faktiskt gjorde det är ganska häftigt. BK Häcken ska vara bäst i Sverige, och det gläder mig att så nu är fallet, säger hon.

Fotbollschef Martin Ericsson om försäljningen:

– Paulina har bidragit med en genuin professionalitet på och utanför fotbollsplanen, samtidigt som hon gett oss fysik och en smarthet i spelet, och kontinuerligt producerat poäng. Vi tackar så mycket för denna tid och önskar all lycka till framåt, säger Martin Ericsson.