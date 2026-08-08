Roony Bardghji utanför Barcelonas trupp

Roony Bardghji ser ut att vara nära att lämna Barcelona.

Nu är svensken även utanför Barcelonas trupp.

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Transferspecialisten Fabrizio Romano rapporterade under fredagen att svenske Roony Bardghji ser ut att lämna Barcelona i sommar.

En utlåning är ett alternativ, liksom en permanent försäljning där Barcelona inkluderar en återköpsklausul.

Nu kommer ytterligare en indikation på att en flytt kan vara nära.

När Barcelona under lördagsförmiddagen presenterade truppen till kvällens träningsmatch mot Nottingham Forest saknades Bardghjis namn. Enligt Romano beror det på att klubben har fattat beslutet att svensken ska lämna i sommar.

Bardghji följer inte heller med laget till matchen.

Den svenske yttern har kontrakt med Barcelona till sommaren 2029. Förra säsongen noterades han för två mål och fyra assist på 28 tävlingsframträdanden när Barcelona säkrade La Liga-titeln.