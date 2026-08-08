TV-guide: Så ser du kvalfinalen mellan Eintracht Frankfurt och Malmö FF

Eintracht Frankfurt och Malmö FF möts i kvalfinalen i miniturnering 2 i den andra kvalrundan till UEFA Women’s Champions League lördagen den 8 augusti 2026.

Avspark sker klockan 19.00 svensk tid.

Foto: Bildbyrån

Här hittar du sändningsinformationen och detaljerna du behöver inför matchen:

Arena: Stadion am Brentanobad, Frankfurt (Tyskland)

Stadion am Brentanobad, Frankfurt (Tyskland) Datum: 8 augusti 2026

8 augusti 2026 Avspark: Kl. 19:00

Kl. 19:00 TV-kanal: Visas endast digitalt i Sverige

Visas endast digitalt i Sverige Streaming: Sportbladet Play

Kan jag se Frankfurt och Malmö FF på TV?

För dig som söker efter vilken kanal som visar Eintracht Frankfurt och Malmö FF i det linjära TV-utbudet finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd. Sändningsrättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell linjär-TV i Sverige.

Hur streamar jag Frankfurt mot Malmö FF?

Om du vill följa mötet digitalt sänds Frankfurt mot Malmö FF live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång i klockan 18:50, tio minuter innan utsatt avsparkstid.

För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.

Frankfurt – Malmö FF: Vad kan du förvänta dig?

För Malmö FF handlar det om nästa, historiska steg i Europa, och en kamp att direkt ta sig in i finrummet. Detta efter Älvali Lindströms 1–0 mål i semifinalen den 5 augusti mål Vålerenga.

Frankfurt tog sin plats i matchen genom 8–0 krossen under onsdagen.

Det är ett svenskmöte och två topplag som fajtas om en åtrovärd playoff-match. Men oavsett dagens resultat kommer Malmö FF eller Frankfurt få en ny chans i Europa Cup.

Malmö FF:s trupp:

Målvakter:

Zecira Musovic

Tilde Benilsson

Kristin Kramer

Försvarare:

Nathalie Hoff Persson

Charli Grant

Ellen Löfqvist

Wilma Carlsson

Emma Petrovic

Agnes Mårtenssin

Courtny Nevin

Lovisa Breland

Tilde Wahlgren

Mittfältare:

Mia Persson

Vesna Milivojevic

Karoline Olesen

Amy Sayer

Lily Berglund

Anfallare:

Stinalisa Johansson

Hlin Eiriksdottir

Tuva Skoog

Larkin Russel

Mayar Katawi

Älvali Lindström