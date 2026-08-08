TV-guide: Så ser du kvalfinalen mellan Eintracht Frankfurt och Malmö FF
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Eintracht Frankfurt och Malmö FF möts i kvalfinalen i miniturnering 2 i den andra kvalrundan till UEFA Women’s Champions League lördagen den 8 augusti 2026.
Avspark sker klockan 19.00 svensk tid.
Här hittar du sändningsinformationen och detaljerna du behöver inför matchen:
- Arena: Stadion am Brentanobad, Frankfurt (Tyskland)
- Datum: 8 augusti 2026
- Avspark: Kl. 19:00
- TV-kanal: Visas endast digitalt i Sverige
- Streaming: Sportbladet Play
Kan jag se Frankfurt och Malmö FF på TV?
För dig som söker efter vilken kanal som visar Eintracht Frankfurt och Malmö FF i det linjära TV-utbudet finns det ingen svensk TV-kanal schemalagd. Sändningsrättigheterna för detta europakval är helt digitala på den svenska marknaden, vilket innebär att matchen inte sänds via traditionell linjär-TV i Sverige.
Hur streamar jag Frankfurt mot Malmö FF?
Om du vill följa mötet digitalt sänds Frankfurt mot Malmö FF live exklusivt via Sportbladet Play. Sändningen drar igång i klockan 18:50, tio minuter innan utsatt avsparkstid.
För att titta besöker du Sportbladets plattform i din webbläsare, eller öppnar deras app på din mobila enhet eller smart-TV. Tillgång till livesändningen kräver en aktiv prenumeration på Aftonbladet Plus. Se till att logga in på ditt konto i god tid före matchstart.
Frankfurt – Malmö FF: Vad kan du förvänta dig?
För Malmö FF handlar det om nästa, historiska steg i Europa, och en kamp att direkt ta sig in i finrummet. Detta efter Älvali Lindströms 1–0 mål i semifinalen den 5 augusti mål Vålerenga.
Frankfurt tog sin plats i matchen genom 8–0 krossen under onsdagen.
Det är ett svenskmöte och två topplag som fajtas om en åtrovärd playoff-match. Men oavsett dagens resultat kommer Malmö FF eller Frankfurt få en ny chans i Europa Cup.
Malmö FF:s trupp:
Målvakter:
Zecira Musovic
Tilde Benilsson
Kristin Kramer
Försvarare:
Nathalie Hoff Persson
Charli Grant
Ellen Löfqvist
Wilma Carlsson
Emma Petrovic
Agnes Mårtenssin
Courtny Nevin
Lovisa Breland
Tilde Wahlgren
Mittfältare:
Mia Persson
Vesna Milivojevic
Karoline Olesen
Amy Sayer
Lily Berglund
Anfallare:
Stinalisa Johansson
Hlin Eiriksdottir
Tuva Skoog
Larkin Russel
Mayar Katawi
Älvali Lindström
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