Här tränar Jusef Erabi med Hammarby

Jusef Erabi lämnade Hammarby för Genk för snart ett år sedan.

När Bajen tränade på Kanalplan under måndagen deltog anfallaren.

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Reporter: Arvid Larsson

Henrik Rydström ledde Hammarbys träning när laget återsamlades efter ledigheten. Då dök ett oväntat ansikte upp bland spelarna på Kanalplan.

Jusef Erabi, till vardags i Genk, syntes delta i träningen. 23-åringen lämnade Bajen i september ifjol för en prissumma på ungefär 55 miljoner svenska kronor enligt uppgifter.

Det har endast blivit fyra starter och ett mål för Erabi under debutsäsongen i Belgien.