Här tränar Jusef Erabi med Hammarby
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Jusef Erabi lämnade Hammarby för Genk för snart ett år sedan.
När Bajen tränade på Kanalplan under måndagen deltog anfallaren.
Reporter: Arvid Larsson
Henrik Rydström ledde Hammarbys träning när laget återsamlades efter ledigheten. Då dök ett oväntat ansikte upp bland spelarna på Kanalplan.
Jusef Erabi, till vardags i Genk, syntes delta i träningen. 23-åringen lämnade Bajen i september ifjol för en prissumma på ungefär 55 miljoner svenska kronor enligt uppgifter.
Det har endast blivit fyra starter och ett mål för Erabi under debutsäsongen i Belgien.
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