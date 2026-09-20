Hattrick från Lindgren – Häcken krossade Kalmar

BK Häcken vann med hela 5–0 borta mot Kalmar FF.

Gustav Lindgren blev stor matchhjälte med tre mål.

Foto: Billdbyrån



Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Det var en viktig match i Allsvenskan, Särskilt för Kalmar FF som slåss i botten av tabellen. Samtidigt jagar Häcken europaspel.

Häcken dominerade stort på Guldfågeln Arena. Gustav Lindgren sköt ett hattrick på bara 48 minuter och säkrade segern till 0–5.

Förlusten innebär att Degerfors nu går förbi Kalmar och kliver över nedflyttningsstrecket på målskillnad.