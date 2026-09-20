Uppgifter: Bellingham nära att förlänga med Real Madrid

Jude Bellingham sitter på ett kontrakt till 2029.

Nu ser det ut att förlängas.

Engelsmannen är nära att skriva på ett nytt avtal med Real Madrid.

Foto: Bildbyrån

Jude Bellingham är en nyckelspelare i Real Madrid och har under inledningen av den här säsongen gjort tre mål och tre assist på sju matcher.

Den engelske landslagsstjärnan köptes in från Borussia Dortmund 2023 och har sedan dess haft en helt avgörande roll på mittfältet.

Enligt italienske transferexperten Nicolo Schira är den 23-åringen nära att komma överens om ett nytt kontrakt som sträcker sig ända till 2032.

